現場展示的攤位(崔慈悌攝)

現場展示的攤位(崔慈悌攝)

蔡英文總統當地時間4日上午出席台貝婦女賦權合作計畫成果展，並參觀現場展示的攤位，蔡英文表示，透過這項計畫，台灣和貝里斯協助婦女提升就業技能，提供創業必需的諮詢與資源，希望幫助她們儘早實現創業夢想和經濟獨立，也期盼貝國女性都享有更多蓬勃發展的機會。

貝里斯總理布里仙紐及其團隊2020年底執政後，力求改善貝國基礎教育品質，並強化婦女兒童等弱勢族群的學習資源，但是在偏鄉地區的婦幼群體受教權，因為長期缺乏數位學習設備而被迫犧牲。

為協助貝里斯弱勢族群的學習資源，我國政府日前同意資助貝國政府向我國廠商購買5000台筆記型電腦，聚焦貝國婦女及兒少作為援助的受益對象，預估受惠人數可達2.5萬人次，提升偏鄉民眾基礎受教權。

蔡英文今天出席台貝婦女賦權合作計畫成果展表示，看到這項合作成果展的分享影片令她深受感動。 「各位應該為貝里斯在婦女權利和賦權的躍進感到自豪」。

她說，貝里斯是全球以婦女權益為優先考量的政府之一，在推動聯合國永續發展目標「實現性別平等」上的努力令人讚賞。台灣對於能夠和貝里斯政府及其外交部合作促進婦權，感到自豪。

自2021年起，台灣開始和拉丁美洲及加勒比海友邦共同推動「婦女賦權計畫」，蔡英文指出，透過這項計畫，台灣和貝里斯協助婦女提升就業技能，提供創業必需的諮詢與資源，希望能幫助她們儘早實現創業夢想和經濟獨立。

她知道，除了參與該計畫的傑出個人和婦女團體外，許多政府官員也一直在為貝里斯的婦女賦權奉獻心力。因為大家的付出及參與，截至今日，婦女賦權計畫已協助700多位貝里斯婦女提升技能或創業，間接受益者更是超過2000人。

蔡英文強調，這些並不僅是數字，統計數據背後是獲得真正支持的許多女性、家庭和幼童。她希望看到這些女性拓展自己的職涯和事業，也期盼在貝里斯的所有女性都享有更多蓬勃發展的機會。

蔡英文也逐一參觀現場展示成果的攤位，當 地婦女送了蔡英文一付她製作的貝里斯國旗圖樣的耳環，還向媒體展示另一付有中華民國國旗圖案的耳環，由於蔡英文平時並不戴耳環，她笑說會拿回去當紀念。