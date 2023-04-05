由於美國前總統川普支付豔星「暴風女」丹妮爾絲13萬美元（近400萬台幣）封口費時，將這筆費用註記為「法務商業費用」，涉嫌偽造文書，紐約曼哈頓陪審團3月30日投票決定就此以刑事罪起訴川普。對此，前立委郭正亮也分析美國民主、共和兩黨背後的盤算！

前立委郭正亮4日在宅神直播時表示，川普的說法是競選總統時，給律師一筆費用去處理，律師雖承認送13萬美元，但川普只承認有給律師一筆錢，並不知道律師有送錢給女方，此案後來也沒有再查下去了。

郭正亮指出，這次辦案檢察官的幕僚是民主黨極左派，要求檢察官不可以撤回此案，檢察官於是傳訊川普，川普也同意。

郭正亮披露，根據目前民調，共和黨93％認為是政治迫害，川普民調也領先共和黨內對手德桑提斯（Ron DeSantis）29個百分點，這件訴訟會持續到明年美國總統大選，郭正亮認為，這不就是「阿扁模式」嗎？讓川普找到舞台！

前立委郭正亮。（資料照片）

「事實上有更深的邏輯」，郭正亮披露，「我認為是民主黨故意的！」

郭正亮分析，民主黨認為川普出來才好。去年民主黨意外在參議院小贏，眾議院小輸，因為一些川普背書的候選人都沒當選，「因為民眾認為川普太瘋狂」，朱學恒補充。

郭正亮強調，民主黨就是要川普瘋狂，否則如果共和黨是德桑提斯出馬競選，年齡比拜登小約40歲，拜登怎麼選？「就是要川普出來選，我拜登才會贏！」川普出來選，所有共和黨國會候選人也會被川普連累！所以有人說這是民主黨的大陰謀！