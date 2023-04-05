川普出庭模擬圖。（路透社）

美國前總統川普在紐約時間周二4日下午2時15分（台灣時間5日凌晨2時15分），針對支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費一案出庭應訊。川普在當地4日下午抵達紐約曼哈頓檢察官辦公室，並且已被逮捕及被警方拘留，針對多項指控，川普庭上拒絕認罪。

綜合媒體報導，川普將被指控犯有34項偽造商業紀錄重罪，知情人士透露，川普為加強他的律師團隊陣容，聘請了著名的白領犯罪刑事辯護律師、前聯邦檢察官布蘭奇（Todd Blanche）

稍早川普在在自創的社群平台社群Truth Social發文寫下，「前往曼哈頓下城，法院大樓。看起來太超現實了——哇，他們要逮捕我了。不敢相信這發生在美國」

川普今天為封口費案出庭應訊，並且已被逮捕及被警方拘留。按照美國法律，預料會遭到正式起訴、按指紋和拍攝嫌犯大頭照。川普將角逐2024年總統大選共和黨提名，且目前聲勢領先，本案堪稱選前一大轉折點。

川普需親身出席的下次聆訊日期為本年12月4日。川普隨即會返回佛羅里達州海湖莊園，預計周二晚上8時15分（台灣時間周三早上8時15分）發表演說。

美國總統拜登針對川普被正式被拘捕一事發表看法，他表示會跟進事態發展，但強調不是其關注焦點。另對於紐約市可能迎來的騷亂，美國總統拜登表示，他對紐約市警察局（NYPD）有信心。