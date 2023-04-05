AI聊天機器人ChatGPT推出後受到歡迎，甚至不少行業都開始借助人工智慧來幫忙，泰國就有一名男子靠著輸入過去10年的樂透中獎號碼，得出一組數字來簽樂透，沒想到還真的中獎。

據泰國媒體《Thaiger》報導，一名泰國男子靠著AI人工智慧機器人ChatGPT，計算出的號碼竟然讓他中了樂透，拿到了2000元泰銖（約台幣1905元），他也透露自己是如何中獎。

他表示他將過去10年的樂透中獎號碼輸入ChatGPT，得到了「99」的數字，也透露曾多次向ChatGPT詢問樂透中獎號碼，但ChatGPT只回號碼是不可預測的，更勸他不要沉迷於賭博，因此他才輸入10年樂透中獎號碼與假設情形。

但不少人認為ChatGPT只猜中了1個數字，加上是輸入10年中獎號碼得來的，也被認為是大數據的統計結果，不能當作參考依據。

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