大陸廣東省珠海市拱北海關所屬閘口海關，近日在拱北口岸查獲一起旅客身藏茅台酒14瓶進境案件。對此，網友大呼「無語」，並表示難以理解；還有人開玩笑說該名女客「藝高人膽大」，戲稱這是傳說中的「飛茅腿」。

據海關發布微信公眾號4月3日消息，3月27日17時20分左右，女子秦某經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」進境。拱北口岸是廣東省珠海市與澳門特別行政區之間的一個陸路出入境口岸。秦某進境時，關員觀察到其身著黑色長裙，神色異常、步伐沈重，遂將其截查。

經進一步查驗，發現秦某在其左右大腿、小腿處均綁藏了數瓶貴州茅台酒，經清點共計14瓶。目前，上述案件已按規定作進一步處理。對此，網友大呼「無語」，並表示難以理解；還有人開玩笑說該名女客「藝高人膽大」，戲稱這是傳說中的「飛茅腿」。

「海關發布」提醒，進出境旅客應自覺遵守海關規定，切勿為牟利或取酬充當走私犯罪集團的「變現工具」，對於人身綁藏實施走私行為的，海關將依法依規進行處理；涉嫌犯罪的，將被依法追究刑事責任。

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