樂團「告五人」由男女雙主唱雲安、犬青以及鼓手哲謙組成，自從2017年發行首張EP後，唱紅了多首千萬神曲，並將舉辦小巨蛋及高雄巨蛋演唱會，門票一開賣就秒殺，儼然成為新生代的天團；時報周刊CTWANT也直擊情侶檔雲安及犬青在忙碌之餘，找到空檔度過兩人世界，相當甜蜜。

雲安及犬青現身晶華酒店停車場，犬青先下車。（圖／本刊攝影組）

拿著水壺及小包包的雲（左）安將隨身背包交給犬青。（圖／本刊攝影組）

三月十一日晚間九點出頭，結束演唱會活動的告五人搭乘廂型車返回唱片公司，沒多久一輛210萬元起的白色捷豹E-PACE開出來，一路開進台北市中山區晶華酒店的地下停車場。九點四十七分，犬青從副駕駛座下車，而開車的雲安小心翼翼倒車，停好後不知何故又將車開出來，拿著水壺及小包包的雲安將隨身背包交給犬青後走回車上，將車停好，接著才和犬青搭電梯上二樓。

停妥車後雲安(左)和犬青前往酒店大廳。（圖／本刊攝影組）

來到酒店大廳後，雲安與犬青一前一後走著。（圖／本刊攝影組）

兩人走到梯間的欄杆邊佇足，像是被一樓的音樂聲吸引，或是被什麼吸引了視線，看了好一會兒才意猶未盡的轉身，恰巧電梯正要上樓，雲安一個箭步衝進電梯裡，並對著電梯內的人致意，感謝對方的包容。本以為兩人到晶華酒店是要出席晚宴，但在幾個宴會廳卻找不到兩人身影，而且兩人的穿著相當輕鬆，似乎不是為了參加宴會。

兩人不知道被什麼吸引了目光。（圖／本刊攝影組）

正好遇到電梯要上樓，雲安及犬青衝上前，並向其他乘客致意。（圖／本刊攝影組）

深夜十二點多，車子依然停在酒店停車場，兩人當晚似乎就在酒店過夜，為了方便隔天的演唱會演出，沒有返回宜蘭。而戀情穩定的雲安和犬青，也從原本開著60萬元左右的國產平價RV休旅車，升級為210萬元起、兼具實用、性能的風格跑車型SUV。

告五人將在4月8、9日在小巨蛋舉辦演唱會， 7月29日也將前往高雄巨蛋開唱解鎖北高雙蛋。（圖／相信音樂提供）

更多 CTWANT 報導