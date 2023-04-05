樂團「告五人」由男女雙主唱雲安、犬青以及鼓手哲謙組成，自從2017年發行首張EP後，唱紅了多首千萬神曲，並將舉辦小巨蛋及高雄巨蛋演唱會，門票一開賣就秒殺，儼然成為新生代的天團；時報周刊CTWANT也直擊情侶檔雲安及犬青在忙碌之餘，找到空檔度過兩人世界，相當甜蜜。
三月十一日晚間九點出頭，結束演唱會活動的告五人搭乘廂型車返回唱片公司，沒多久一輛210萬元起的白色捷豹E-PACE開出來，一路開進台北市中山區晶華酒店的地下停車場。九點四十七分，犬青從副駕駛座下車，而開車的雲安小心翼翼倒車，停好後不知何故又將車開出來，拿著水壺及小包包的雲安將隨身背包交給犬青後走回車上，將車停好，接著才和犬青搭電梯上二樓。
兩人走到梯間的欄杆邊佇足，像是被一樓的音樂聲吸引，或是被什麼吸引了視線，看了好一會兒才意猶未盡的轉身，恰巧電梯正要上樓，雲安一個箭步衝進電梯裡，並對著電梯內的人致意，感謝對方的包容。本以為兩人到晶華酒店是要出席晚宴，但在幾個宴會廳卻找不到兩人身影，而且兩人的穿著相當輕鬆，似乎不是為了參加宴會。
深夜十二點多，車子依然停在酒店停車場，兩人當晚似乎就在酒店過夜，為了方便隔天的演唱會演出，沒有返回宜蘭。而戀情穩定的雲安和犬青，也從原本開著60萬元左右的國產平價RV休旅車，升級為210萬元起、兼具實用、性能的風格跑車型SUV。
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