台灣缺蛋危機引發搶購潮，立委賴士葆表示，這一個月來，蛋價居然漲了差不多40%，然後1台斤肉大概也漲5元到6元，雞肉、豬肉都漲，現在連電價也漲。

賴士葆4日在政論節目《少康戰情室》中表示，真的缺蛋，而且蛋價也確實上漲。這一個月，蛋價漲了差不多40%，然後現在肉1台斤一個月大概也漲5元到6元，雞肉、豬肉都漲，現在連電價也漲，老百姓日子要怎麼過。

賴士葆接著指出，政府普發現金6000元給我們，那是要付電費，以及這些漲價的東西，所以老百姓日子真的不好過。

立委陳琬惠則表示，農委會主委陳吉仲已被在野立委罵到臭頭，從一開始缺蛋，然後價格一直飆漲，他沒有去面對。而且最源頭的變異禽流感問題， 陳吉仲如今才要來編相關預算，來改善小型雞舍，讓變異的禽流感可以得到控制。

陳琬惠指出，民進黨政府就是，事情要遇到了，然後開始編大量預算來改善。現在所面臨的狀況，不管是缺什麼，在兩三年前，民進黨政府成立所謂國家隊時，通通都知道這些事情，但卻從來不會去面對源頭的問題，以致這種現象不斷發生。

另外，外傳藍營退休老師囤蛋已經開始發霉腐爛長蛆一事，事實查核中心經過查證，發現兩個不合理之處：囤蛋傳言刻意把矛頭指向特定陣營；買到量大放到壞掉，不合常理。陳琬惠點出，這是否涉及認知戰？在防疫期間，中央疫情指揮中心開記者會打假消息，所以民進黨也要用一樣的標準來查出事實。