美國前總統川普在紐約市出庭

美國前總統川普周二否認犯下34項偽造商業紀錄重罪，成為史上第一位被以刑事罪名起訴的前總統。要事他被定罪，最高將面對136年徒刑。而這些起訴案中，還包括付給川普大樓（Trump Tower）門房3萬美元（約91萬台幣）封口費，要他別外洩川普有私生子的秘密。

據《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，76歲的川普和辯護團隊坐在曼哈頓法庭內，雙手疊放在膝上，臉色臉青，面對因為支付AV女優「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）封口費而衍生的一連串起訴。不過，他還是堅稱自己無罪。

美國前總統川普出庭

美國前總統川普出庭

而川普被起訴的罪名除了付封口費給門房，要他別賣前總統有私生子的消息外，還付了封口費給《花花公子》（Playboy）雜誌1998年度玩伴女郎（Playmate）麥桃高（Karen McDougal）15 萬美元（約456萬台幣），以及給丹妮爾絲13萬美元（近400萬台幣）。

起訴書中說，這些事件顯示，川普密謀撒錢封口，以掩蓋對個人不利的消息，以助提高贏得2016年總統大選的機率。曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）在聽證會後的記者會中說，這不只是付一次封口費，而是有34項偽造聲明和商業紀錄，以隱瞞犯罪行為。

儘管川普在紐約法律下，每項罪名最重是服刑4年，而34項罪名最高可能面臨136年徒刑，但就算所有的罪名都被定罪，他也不太可能服那麼長的刑期。