蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於美西時間4月5日在加州的雷根總統圖書館會晤，這不僅是台灣總統首度在美國本土與美國政壇排名第3的眾議院議長會談，也是台美自1979年斷交後，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。該歷史性會晤將引發各界高度關注。

蔡英文、麥卡錫將進行歷史性會晤，這也是蔡總統8個月以來，第2次會見美國眾議院議長，去年8月3日時，蔡也曾於總統府接見時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

據《中央社》報導，蔡麥會將是台灣總統首度在美國本土與美國政壇排名第3的眾議院議長會談，也是台美在1979年斷交以來，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。第1次為1997年4月2日，由前總統李登輝接見眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）所率領的訪問團。

對此，中國外交部發言人毛寧昨(4)日表示，中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。白宮首席副發言人達爾頓與白宮國安會發言人柯比則重申，蔡英文過境美國是「非常例行性的」，敦促中國不要過度反應。