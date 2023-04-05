Manny Machado struck out due to a pitch clock violation, and was subsequently ejected for arguing the decision. pic.twitter.com/8nunHfDY2j — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) April 4, 2023

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）再度寫下大聯盟新頁，他5日在主場迎戰響尾蛇，首局就「超時」遭到三振，接著跟主審爭論而被攆出場！馬恰多成為史上首位因為投球計時器而遭驅逐的打者，他先前在春訓時也是首位被抓到超時違例的打者，當時他還自嘲必須做出調整，不能再拖拖拉拉了。

當時教士兩人出局，馬恰多兩好三壞，響尾蛇投手蓋倫（Zac Gallen）已經準備好要投球了，馬恰多卻夾著球棒在慢慢調整他的手套，磨蹭了半天還想伸手叫暫停，主審宣布超時「計好球1顆」，馬恰多當場「站著被三振」。依照規定打者必須在剩餘8秒前就定位。

馬恰多和主審爭論，教士總教練馬文（Bob Melvin）也上來關切。大聯盟加入這個新規則，就是專門要整治這類拖拖拉拉的球員。蓋倫此戰投得不好，挨了兩發全壘打，6局失掉5分，送出3次三振，其中一次是馬恰多奉送給他的。打者超時被罰的好球也算在投手的用球數，三振也會列入投手數據。

教士投手達比修有表現不錯，先發5局僅失1分，他在第2局失控投出3次保送，靠著捕手幫他抓到盜壘，自己再以三振解圍。達比修退場時還以5比1領先，但是中繼投手克里斯麥特（Nabil Crismatt）單局丟掉3分，響尾蛇又在第8局灌進4分，終場8比6逆轉教士。