香港已故天后梅艷芳的哥哥梅啟明，因2021年聲稱握有妹妹名字的商標權進而向電影公司提告侵權，此舉引起99歲母親覃美金不滿，遭對方斷絕母子關係，對此，梅啟明則表示與母親一直都有來往，但4日他試圖硬闖醫院探望母親卻被保全擋在門外。

根據港媒綜合報導，梅啟明於上月24日傳出在希慎道2號蟾宮大廈的地下「水門雞飯」餐廳內工作時，疑似因地面濕滑而跌倒，之後便失去知覺暈倒，隨後同事見狀立刻報警叫救護車，經過幾天休養後順利出院，而他也透露，住院期間有與母親通過電話，更被媽媽叮囑出院後要過去看她「她還說她沒講過要跟我脫離關係，所有事情都是我姪子跟她身邊的姑娘搞出來的！」

然而，為了證明自己所說的話，4日他便與媒體搭乘計程車到母親所住的醫院，接著打電話給對方，怎料電話卻多次被單方面掛斷，之後想試圖闖入醫院的他卻被保全攔了下來，院方也出面解釋「病人目前拒絕探病」，使梅啟明氣得大罵「都是你在說，我懷疑你們禁錮病人，假傳聖旨，我要報警！」

不過，即使梅啟明硬是坐在醫院大廳不肯離開，院方仍堅持不讓梅啟明進入病院，也無奈表示，若梅啟明真的懷疑醫院禁錮病人的話，可以直接報警向警方求助，而最後梅啟明仍未順利進到院內。