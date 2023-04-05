一般認為，多運動有助維持體重，但醫師分享案例表示，70多歲的女子30多年來天天晨泳，但仍偏胖，且有高血糖、脂肪肝等問題，醫師查閱文獻後發現，相較於騎自行車等運動，游泳讓人在運動後吃得明顯較多。醫師提醒，有運動的習慣很好，但也要控制運動後的食量，以免體重增加。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，他有兩名年紀約70多歲的女性患者，兩人都有高血糖、脂肪肝和膽結石，體型微胖有小腹，也都因退化性關節炎置換人工關節。值得注意的是，兩名患者從年輕起30年來每天結伴晨泳，但兩人體重都偏重，其中一名患者向錢政弘表示，「可能是因為運動完後吃得較多所致。」

錢政弘查閱文獻發現，2020年刊登於《食慾》（Appetite）期刊的一篇研究指出，游泳後能量消耗的熱量少於騎自行車，但熱量攝取卻高於騎自行車者。

該研究作者推論可能與體溫有關，游泳時身體不斷運動產生熱能，但很快地就被冷水帶走，身體在冷的環境下，會透過多吃食物來製造熱能，所以長期晨泳後，一不注意就吃太多、導致越運動越胖。

錢政弘表示，有運動習慣對健康有益，除了要留意運動方式是否正確外，也要注意運動後的食量控制，否則若吃太多、反讓體重增加，會造成關節更大的負擔。