今天是24節氣中的「清明」，氣象專家吳德榮表示，今白天各地暖熱，北部近30度，南部34度，北台灣偶有飄雨，明晚起鋒面雨帶接近，中部以北及東北部變天有雨，天氣轉涼，周六鋒面遠離，北台灣仍涼。氣象局表示，周五北部高溫一路往下掉，降至20度以下，約19度，與今天北部30度相比，大降10度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今日各地為多雲時晴，白天暖熱如夏，北部最高溫近30度、南部更達34度，早晚略偏涼；北台灣局部地區偶有飄雨機率；今北部氣溫17至29度，中部19至33度，南部19至34度，東部16至32度。

吳德榮指出，明（6日）鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定，近山區偶有零星飄雨；明晚起至周五（7日）受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響較小。氣溫部分，氣象局表示，周五鋒面通過、東北季風增強，北部高溫一路往下降至20度以下，氣溫17至19度，其他地區高溫23至27度，直到周日溫度才回升。

吳德榮說，周六（8日）鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；氣溫微升，北台灣仍偏涼，中南部早晚涼。周日至下周二（9至11日）各地恢復為多雲時晴，氣溫逐日回升，舒適微熱但早晚涼。