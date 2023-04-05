日本擬實施半導體出口管制，大陸向WTO提出訴訟盼聽理性聲音。（澎湃新聞）

大陸商務部網站4日晚上公布，日本政府宣布計畫就23種半導體製造設備實施出口管制，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重違反世貿組織規定的基本義務，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。中方對此表示嚴重關切，已向世貿組織提起訴訟。

大陸商務部新聞發言人4日晚間就日本宣布擬實施半導體出口管制事發布「答記者問」。

有記者問：日本政府3月31日宣布擬對23種半導體製造設備實施出口管制，並就有關措施徵求公眾意見。有分析稱，該做法與美遏制中國晶片產業發展高度協同，指向性十分明顯。中方對此有何評論？

大陸商務部回應，日本政府宣布擬就23種半導體製造設備實施出口管制，中方對此表示嚴重關切。半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成你中有我、我中有你的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。一段時間以來，個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，持續加強對華半導體等產業打壓，搞物項斷供、技術封鎖，人為割裂全球半導體市場，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重違反世貿組織規定的基本義務，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。中國已向世貿組織提起訴訟。

大陸商務部稱，日方擬議的有關措施，本質上是在個別國家脅迫下對華實施的加害行為，不僅損害中國企業的正當合法權益，也會讓日本企業蒙受損失，損人害己，也損害全球供應鏈的穩定。

大陸商務部指出，中國是世界最大的半導體市場，也是日本半導體製造設備的最大出口目的地，兩國業界長期形成了產業鏈上下游緊密融合關係。當前，日方相關措施正在面向社會公眾徵求意見。希望日方聽取理性聲音，從維護規則、自身及中日雙邊利益出發，及時糾正錯誤做法，推動中日兩國經貿關係健康發展，與各方一道共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。如日方執意人為阻礙中日半導體產業合作，中方將採取果斷措施，堅決維護自身合法權益。