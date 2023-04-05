女星鄭靚歆參加《全明星運動會4》有出色表現，累積一票粉絲力挺，愚人節時曬出一張親吻的親密照，大方出櫃認愛德國正妹網紅Aky，而她的母親也就是赫赫有名的57歲美魔女胡文英，則是大方祝福女兒戀情，在PO文底下留言：「要幸福唷」。

鄭靚歆曬出與德國正妹網紅Aky的合照，只見兩人身處一片繡球花花海中，她朝Aky的額頭輕輕獻上一吻，Aky則是閉上雙眼沉浸在幸福片刻中，接著表示：「現在的我每一天都很滿足，謝謝你讓我知道可以這麼幸福」，大方出櫃認愛對方，更透露兩人關係發展：「我們從朋友變房客、工作夥伴，到現在升級成愛人，偶爾仇人」，最後則是向Aky喊話：「未來請繼續讓我更幸福哦」。

身為母親的57歲美魔女胡文英，對於女兒這段戀情也給予祝福，在PO文底下留言：「要幸福唷」，鄭靚歆則是回覆母親：「年底一起去德國見家長」，字句中透露兩人感情相當穩定，網友也紛紛獻上祝福：「兩個對的人要在一起長長久久！一直支持你們」、「可以在甜一點！！好喜歡女友那裡的照片」、「終於公開！！！！之前就發現啦~恭喜兩位，要一直幸福快樂哦」。

胡文英在女兒鄭靚歆認愛PO文底下留言給予祝福。（圖／jinjin_c IG）

胡文英轉發女兒鄭靚歆認愛文。（圖／paulina550308 IG）

胡文英事後轉發鄭靚歆的認愛文時，也不忘開玩笑表示：「之前和這個女孩親親的照片，大家以為我們是一對，現在總算真相大白，雖然我也是男女通吃，但好兔不吃窩邊草」，短短幾句話便能看出母女倆的感情相當好。