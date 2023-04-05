今天（5日）是清明節，不少人會掃墓祭祖。一名女網友分享，她和家人一起去掃墓，到曾祖父的墳前卻突然暈倒，醒來以後家人立刻帶她回家，而媽媽擔心她被不乾淨的東西纏上，跑去問神明卻一連得到好幾個陰杯，試探性詢問是不是阿公跑來摸她，竟然連續收到4個聖杯，引起網友熱烈討論。

一名女網友在PTT上分享，按照慣例清明節要祭拜祖先，他們家都會拜2個太祖、曾祖父和阿公，一共有3個墳，但因為今年曾祖母剛過世，根據習俗不能祭拜比曾祖母年長的，因此今年只有要拜曾祖父和阿公。

原PO表示，那天他們按照SOP拜完阿公，準備移動到曾祖父的墳位，途中會先經過曾祖母的墓，媽媽叮囑說「不要靠太近、也不要逗留！」她雖然不是很相信，但仍乖乖聽話，結果到了曾祖父的墳前，她突然感覺到頭暈目眩，下秒就失去意識。

原PO指出，說起來有點奇怪，「昏倒」的這段時間，感覺到身邊圍繞許多人，每個人都要喚醒她，但她卻無法回應。過了一陣子她自己醒過來，只覺得有點疲累，但沒有大礙，而媽媽一回家立刻到神明廳詢問「女兒是不是被不乾淨的東西纏上？」結果都是陰杯，直到媽媽改口問說「是不是阿公跑來摸她？」竟收到了4個聖杯。

原PO也說，她昏倒的時候感覺有很多人圍繞在身邊，但根據媽媽的說法，當時在她身邊的只有她和嬸嬸，所以其他圍繞著她的可能是阿公跟曾祖父。後來媽媽也說，趕緊拜拜跟阿公說「想妳就好好保佑妳就好，不要沒事跑來亂摸妳！」

原PO表示，阿公生前就很疼她，所以才會想摸摸她，看看她有沒有過得好，不過，阿公可能沒想到，只不過是被摸了一下，她就暈倒了。

超靈異的經驗引起網友討論，「同事的小孩三個月大，最近白天都會哭哭鬧鬧，結果去收驚時才知道是祖先們來看孫逗孫，沒有惡意」、「我阿公過世時也是這樣，可能沒有意識到不可以摸」。

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