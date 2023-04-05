美國前總統川普因封口費案遭紐約檢察官指控34項偽造商業紀錄重罪，他4日出庭時一概不認罪，庭訊後他告訴支持者，經歷了一場「虛假調查」，但最終他將會勝利，因為證明了這是一場騙局。律師也透露川普對指控相當「挫折」與「憤怒」。

美國前總統川普在紐約出庭完後，已經搭乘私人飛機返抵佛州。

川普於紐約時間4日下午2時15分出庭，遭到曼哈頓檢察官指控2016年大選前違法支付封口費給色情片女星「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）及Playboy雜誌玩伴女郎麥道高（Karen McDougal）衍生的34項偽造商業紀錄重罪，針對指控，川普全盤不認罪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在1小時庭訊後，川普已搭乘私人飛機返抵佛州，他對支持者表示經歷了一場「虛假調查」，痛批「激進左翼人士痛恨我們的國家」，「我們正在勝利，我們今天有美好的一天，因為實際上它是一場騙局。」

在庭訊後他也在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文，他稱這場庭訊「讓許多人相當震驚」，「因為沒有驚喜」，「他重申沒有任何違法行為！」

川普對34項重罪指控不認罪。

另外據英國廣播公司（BBC）、路透社報導，將近1小時的庭訊期間，川普面色鐵青且保持沉默，只有在法官提問時大聲回答「不認罪」。

遭紐約檢察官指控34項重罪，川普痛批是「虛假調查」。圖為他4日出庭畫面。（圖／路透社）
遭紐約檢察官指控34項重罪，川普痛批是「虛假調查」。圖為他4日出庭畫面。（圖／路透社）

庭訊結束後，他的辯護律師布蘭奇（Todd Blanche）透露，川普對指控相當「挫折」且「生氣」，不過他也強調川普非常有動力，這些指控不會阻擋川普、不會讓川普放慢步伐，「這就是他所預期的」，布蘭奇說：「我們將會反擊，我們會大力反擊。」

川普目前已經返回佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）住處，他預計於當地時間4日晚間8時15分（台灣時間5日上午8時15分）發表演說。

文章來源：Trump says "there was nothing done illegally" in first social media post since arraignment
文章來源：Donald Trump pleads not guilty to 34 felony counts in hush money case
文章來源：Trump charged with hush-money scheme to boost 2016 election chances
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