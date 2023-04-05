美國前總統川普因封口費案遭紐約檢察官指控34項偽造商業紀錄重罪，他4日出庭時一概不認罪，庭訊後他告訴支持者，經歷了一場「虛假調查」，但最終他將會勝利，因為證明了這是一場騙局。律師也透露川普對指控相當「挫折」與「憤怒」。

美國前總統川普在紐約出庭完後，已經搭乘私人飛機返抵佛州。

川普於紐約時間4日下午2時15分出庭，遭到曼哈頓檢察官指控2016年大選前違法支付封口費給色情片女星「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）及Playboy雜誌玩伴女郎麥道高（Karen McDougal）衍生的34項偽造商業紀錄重罪，針對指控，川普全盤不認罪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在1小時庭訊後，川普已搭乘私人飛機返抵佛州，他對支持者表示經歷了一場「虛假調查」，痛批「激進左翼人士痛恨我們的國家」，「我們正在勝利，我們今天有美好的一天，因為實際上它是一場騙局。」

在庭訊後他也在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文，他稱這場庭訊「讓許多人相當震驚」，「因為沒有驚喜」，「他重申沒有任何違法行為！」

川普對34項重罪指控不認罪。

另外據英國廣播公司（BBC）、路透社報導，將近1小時的庭訊期間，川普面色鐵青且保持沉默，只有在法官提問時大聲回答「不認罪」。

遭紐約檢察官指控34項重罪，川普痛批是「虛假調查」。圖為他4日出庭畫面。（圖／路透社）

庭訊結束後，他的辯護律師布蘭奇（Todd Blanche）透露，川普對指控相當「挫折」且「生氣」，不過他也強調川普非常有動力，這些指控不會阻擋川普、不會讓川普放慢步伐，「這就是他所預期的」，布蘭奇說：「我們將會反擊，我們會大力反擊。」

川普目前已經返回佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）住處，他預計於當地時間4日晚間8時15分（台灣時間5日上午8時15分）發表演說。