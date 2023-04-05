百萬網紅愛莉莎莎先前被周刊直擊和羽球教練呂杰陽共度白色情人節，但如今男方竟被控訴曾毆打女友，對方更提供近一分鐘的錄音擋還原兩人吵架過程，此外，消息曝光後，也被挖出他曾在節目上自爆，因前妻工作忙碌無法滿足自己的性需求而與對方離婚。

根據《鏡周刊》報導，上月白色情人節當晚愛莉莎莎和羽球教練呂杰陽穿著休閒，一同逛超市更被拍到兩人勾手返家，對此，愛莉莎莎本人並未回應有關戀情的相關問題，僅在意當天自己的穿著；而近日一名自稱曾與呂杰陽交往一年半的L姓女友爆料，當初因男方想朝網紅及藝人事業發展，才會請他協助做YT頻道的設計或是造型等事宜。

不過，兩人卻經常在工作上意見不合起口角，加上男方情緒管理不佳更曾直接對她動粗，包括打耳光、掐脖子甚至拿板凳打人等行為，此外，L姓女友更提供自己瘀青的照片及與男方過去吵架的56秒錄音檔，檔案中有一名女子與疑似呂杰陽的男子發生爭吵，過程中男方不停激動大吼，更傳出疑似打耳光的聲響，最後音檔結束在一名女子的尖叫聲中；對此指控呂杰陽並未做出回應。

事實上，呂杰陽先前參加過《大學生了沒》，也曾赴大陸拍攝戀愛實境節目《飄洋過海來愛你》；然而，積極拓展演藝事業的他，曾在節目《11點熱炒店》中自爆，過去曾與交往半年的女友結婚，但由於對方工作忙碌，無法滿足自己性需求，成他決定離婚的主因。

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