陳姓男子去年6月來高雄玩時，入住一間新興區的自助式民宿，而民宿內有聘請1位巴西籍的林姓男子，沒想到陳男竟潛入林男房間，偷走他放有香蕉還有私人物品的後背包，隨後將背包亂丟在外。陳男雖辯稱是因「惡作劇」才做的，但高雄地院認為2人並不是友人，不能以惡作劇當作理由，依竊盜罪判陳男有期徒刑4月。

巴西籍的林姓男子平時在某間自助式旅館當員工，並入住民宿提供的房間，幫忙處理平常的民宿事宜。

陳姓男子去年6月23日入住該民宿時，竟擅自進入林男的H1房間，並將林男的後背包拿走，背包裡的3根香蕉、200元現金、居留證、鑰匙、雨傘，全都被陳男拿走。

但陳男並沒有把香蕉吃掉，也沒有把物品占為己有，只是把後背包完整的丟在外面，等到林男發現自己背包不見後，氣得報警，警方才透過監視器畫面找到包包。

高雄地院審理時，陳男辯稱，進入房間是要繳房間費，但又想惡作劇，才會拿林男的東西，又把背包丟在外面，一切只是單純覺得好玩。

但法官認為，林男只是民宿員工，2人並不是朋友關係，說是惡作劇實在太違背常理，因此陳男的「惡作劇」讓他因竊盜罪遭判有期徒刑4月；而除了居留證等重要物品外，3根香蕉、現金、雨傘都遭沒收，讓林男只能重新再買香蕉來吃。