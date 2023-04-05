美國前總統川普（Donald Trump）美國時間4日因封口費案被起訴，但他的黨內民調也因此飆升，來到了48%。對此，媒體人黃暐瀚感到不可思議，直言這與他想像的差很多；前立委沈富雄認為，美國已經徹底民粹化，讓川普得以「既逍遙又狂妄」。曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信則說，他近年也常往返美台、了解美國政情，爆料川普的敵對政黨─民主黨「其實也在私下挺川普」，理由令人跌破眼鏡。

黃暐瀚昨（4）日在政論節目《少康戰情室》表示，川普的民調衝高讓他感到很怪，因為美國的民意居然是支持他的。黃暐瀚說，不只支持者，現在連川普妻子梅蘭妮亞與女兒伊凡卡都出面支持他，這跟他想像的實在差很多；一旁的前立委郭正亮也認為，或許美國人對此事( 指川普付封口費給色情片女星「暴風女丹妮爾絲」等案）不在乎。

同台的沈富雄分析，現在的情況並非是美國人不在乎川普所犯下的案子，而是美國人已經徹底的民粹化，且政治介入此事的程度也太深，所以政治人物不管犯了什麼錯，支持者依然會愛著他。但沈富雄也痛批，對照早年因誹聞而退選的美國前參議員哈特（Gary Hart），川普如今顯得既逍遙又狂妄，根本不在乎任何人、事、民意，他若再度當選美國總統，「地球上的人類何其不幸，也何其愚蠢」。

陳以信則爆料，美國這兩年來已經高度對立、不是很正常，很多民主黨人其實是支持川普出來再選總統的，因他們認為川普若聲勢衝高、最終能代表共和黨參選總統，對民主黨選情有利，意即民主黨在總統選戰中碰上川普較有勝算。陳以信並說，事實上不少川普支持的共和黨候選人在2020年選舉時，就獲得了民主黨的暗助。