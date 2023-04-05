總統蔡英文的出訪之旅，確定將在美國時間5日與眾議院議長麥卡錫會面，媒體人黃揚明指出，該場會面除了蔡、麥會出席之外，美國方面還會有一些國會議員參與，而這次的出訪團也有4位立委隨行，這4人是否參與會面將是一大重點。

黃揚明昨（4）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，麥卡錫發出的採訪通知上稱將與「台灣總統」見面，但實際上美國本就不承認「中華民國」，加上還有《台灣關係法》，因此以「台灣總統」稱呼蔡英文，對美國來說其實是一種模糊的方式。

「我們的國會議員會不會參與？」黃揚明提到，在這場蔡麥會中，美國方面還會有一些國會領袖及議員參與，而我出訪團此次也有4位立委隨行，其中2位是民進黨立委，若這4人都現身，才代表這場見面並非針對蔡英文個人，「相對來講，在野黨參與能夠讓美國看到比較不一樣的，所謂的多元的台灣」。

此外，黃揚明認為，蔡英文此次出訪，前面都算謹慎，應是擔心若有其他國家突然出狀況，外交部將顏面無存，而如今蔡已抵達貝里斯，相關行程也差不多結束了，才終於掀開這張底牌，「她真正要達到的成就現在才開始」。