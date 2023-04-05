大陸一家主營安全相關的網際網路公司「三六零安全科技股份有限公司」4日晚間披露《關於股東權益變動的提示性公告》等公告稱，當天（4日）公司實際控制人周鴻禕與胡歡經友好協商，已辦理解除婚姻關係手續，並就股份分割等事宜作出相關安排。根據周鴻禕與胡歡簽訂的《離婚協議書》，周鴻禕擬將其直接持有的三六零4億4658.52萬股股份（約占公司總股份的6.25％）分割至胡歡名下，導致公司股東權益發生變動。以4月4日三六零的收盤價20.08元／股計算，周鴻禕分割至胡歡名下的股份市值達89.67億元（人民幣，下同）。

本次權益變動前，周鴻禕直接持有三六零8.21億股，占公司總股本的11.49％（剔除回購專用帳戶中的股份數量後的比例為11.73％），並通過天津奇信志成科技有限公司（奇信志成）間接持有三六零股份。奇信志成持有三六零32.97億股（占公司總股本的46.14％）。胡歡在本次權益變動前未持有公司股份。周鴻禕持有奇信志成17.38％的股權。

本次權益變動後，周鴻禕直接持有三六零37469.64萬股，約占公司總股本5.24％（剔除回購專用帳戶中的股份數量後的比例為5.35％），通過奇信志成間接持有的三六零股份數量未發生變動；胡歡擬直接持有三六零4億4658.52萬股，約占公司總股本6.25％（剔除回購專用帳戶中的股份數量後的比例為6.38％），成為公司持股5％以上股東。

三六零稱，上述事項不會導致公司實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。實際控制人仍為周鴻禕，公司控股股東仍為奇信志成，二者互為一致行動人。本次權益變動後，二者合計持有三六零的股份數量為36.71億股，約占公司總股本51.38％（剔除股份回購專戶中的股份數量後，二者合計持有公司表決權比例為52.45％）。

公告顯示，此前胡歡未在三六零及其子公司任職，也未參與公司的生產經營管理；本次權益變動對三六零的經營管理沒有實質影響。

周鴻禕會再花錢把與本次分割給胡歡的相等股份數量買回來嗎？

公告顯示，截至本公告披露日，周鴻禕及其一致行動人在未來12個月內沒有增減持三六零股份的計畫；胡歡在未來12個月內也沒有增持三六零股份的計畫，而且短期內也不會賣掉分割到的股份，在未來6個月內沒有減持三六零股份的計畫。

三六零將於2023年4月22日披露《2022年年度報告》和2023年的第一季報。

此前，2023年1月31日三六零披露的《2022年度業績預虧公告》顯示，經財務部門初步測算，預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約為-24.8億元，與上年同期（法定披露資料）相比，由營利轉為虧損；預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤約為-20.3億元。

上一年度（2021年），三六零實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為9.02億元，歸屬於母公司所有者的扣非後淨利潤為6.08億元，基本每股收益為0.13元／股。

值得一提的是，2023年2月7日三六零股價收穫一個漲停板，此後出現了一輪大幅上漲，並於4月4日觸及階段新高20.85元／股。從2月7日最低價7.19元／股到4月4日的最高價，區間漲幅達189.99％。