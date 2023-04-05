高齡79歲香港資深男星陳惠敏曾是黑幫大老，以《古惑仔》系列電影中的東興大哥「駱駝」一角被台灣觀眾熟識，2020年9月他證實罹患肺癌，如今已經戰勝病魔，而他近日也跟網友合照，近況隨之曝光。

從曝光中照片來看，當天的陳惠敏身穿黑色夾克搭配白色襯衫，還梳著精緻的偏分頭造型還是很帥氣，雖然頭髮花白，不過看起來精神飽滿，還能自己拄著拐杖走路，似乎少了當年霸氣硬漢的氣勢。

陳惠敏看起來蒼老不少，但氣色不錯相當有精神。(圖/微博)

事實上，陳惠敏曾當過香港皇家警察，後在因緣際會下成為香港知名黑幫組織14K的老大。自幼學拳的他曾創下紀錄，僅花35秒時間就擊敗日本拳王森崎剛，功夫實力還能和武打傳奇李小龍齊名，李小龍曾公開稱讚陳惠敏是當時最能打的演員，甚至在香港還有「拳有陳惠敏，腿有李小龍」的說法。

縱橫香港影壇數十年的陳惠敏，也曾出緋聞，他於1983年在三級片《狂情》與新藤惠美有不少激情床戲，傳出兩人因此假戲真做，陳惠敏當時提起這段往事，更忍不住感謝妻子吳國英的大肚量，「不過我太太好大方，她知道我以前花心都不怎麼理，總之你只要回家就行了！」也難忘多年前他因為山口組的事情，家中被搜出槍枝，吳國英義無反顧地為他擔罪，承認槍是她的，因此坐3年牢，也讓陳惠敏自此再也不拈花惹草，浪子回頭。