北市一名郭姓男子去年前往一間餐廳聲稱要應徵，卻趁機觸摸女員工A的臀部，A女因深感受冒犯，憤而報警處理。台北地院審結，依犯性騷擾罪，處郭男拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，郭姓男子2022年7月28日晚間時前往北市一間餐廳聲稱自己要應徵，趁機搭訕女員工A，趁女員工在窄巷倒完垃圾要離去之際，突然伸手觸摸A女的臀部1次，嚇得A女報警處置。

台北地院審理時，郭男坦承有觸摸A女的臀部，否認性騷擾，稱碰到A女屁股是不小心的，並非故意，但法官發現，A女證稱當時郭男在她收店時走進店裡詢問求職機會，她告知主管不在後，郭男向她借款100元未果，便尾隨她外出丟垃圾，還擋在垃圾場出入口說，「妹妹你很可愛，我可以跟你做朋友嗎？」接著就伸手觸摸她的右臀，嚇得她立刻把郭男的手撥開，跑回店裡向其他同事求助，並報警處理。

法官認定郭男的確趁A女不注意之際，伸手觸摸A女臀部，且郭男與A女並不相識，理應要尊重A女身體自主權，不該恣意觸摸A女臀部，行為明顯逾越一般陌生人的正常肢體互動界線，讓A女深感不適，故不採信郭男說詞，酌情後依犯性騷擾罪，處郭男拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。