氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(5)日各地為多雲時晴；白天「暖熱如夏」(北部最高溫近30度、南部更達34度)、早晚略偏涼；北台灣局部地區偶有飄雨的機率。各地區平地氣溫：北部17至29度，中部19至33度，南部19至34度，東部16至32度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(6)日鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定，近山區偶零星飄雨；明晚起至週五(7日)受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響較小。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六(8日)鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；氣溫微升，北台仍偏涼，中南部早晚涼。下週日至週二(9至11日)各地恢復為多雲時晴，氣溫逐日回升，舒適微熱早晚涼。