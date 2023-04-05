清明連假國旅價格狂飆，不少台灣人吐槽不如去日本旅遊，醫師沈政男分享以前去日本玩的時光，發現日本的食物，台灣的外送平台隨處可見，路上的街景也和台灣大同小異，神社、櫻花與楓葉雖然特別，但似乎去看一次就夠了。而且很多人大推日本住宿CP值很高，但當初他一開門就被空間超小的房間驚呆，引起網友討論。

沈政男昨天在臉書上分享，清明連假很多人出國旅遊，他回憶起以前去日本的經驗，記得當初趕車、搭飛機、排隊人擠人，然後還花錢買鹿餅乾，去讓動物追著你跑，是哪裡好玩？而且拉麵、丼飯、豬排飯、味噌湯，在台灣打開外送平台點餐，上面最多的就是日式料理，何必飄洋過海去吃呢？

沈政男表示，不談食物的話，日本的便利商店和台灣幾乎一樣，超市、百貨公司、地鐵、高鐵和街道景致都很類似。日本有不少神社與寺廟，但也和台灣大同小異，古城造型也幾乎完全一樣，甚至會讓人產生走了半天回到原點的錯覺。沈政男說，以前覺得日本馬路上的人孔蓋有造型圖案很有意思，看到景點也搶著蓋紀念章，但後來想想卻不知有趣在哪？

沈政男指出，櫻花和楓葉每年都有不少人追，但其實都是今天的雲抄襲昨天的雲，好像一生去看過一次也就足夠了。而且不管去了日本多少次，很多人還是不知道怎麼說日語，只能用簡單的英語和有英語恐懼症的日本人溝通。

沈政男說，某一次他改搭船旅遊，先去韓國釜山玩，晚上再搭船到日本下關，接著在去福岡，結果發現不管是韓國釜山的櫻花，還是日本福岡的櫻花都沒什麼兩樣，一樣都很美。在日本福岡去吃了屋台，其實就是簡陋的路邊攤而已。

沈政男也說，到日本以後，一打開飯店房間的門就驚呆了，因為真的沒有看過那麼小的飯店房間，早餐在一樓大廳吃著飯糰配熱茶，如果不想吃的話，外面就沒有什麼早餐可以吃。記得以前去東京的築地市場，吃外圍的小吃攤，但說白了就是拉麵和吃多了有點可怕的生魚片丼飯，而JR有幾百種便當，但吃起來就是冷冷的壽司便當。

沈政男坦言，對他來說，日本就是一個去一次還行，但去太多次就會有重複感覺的地方。

貼文引起網友熱烈討論，「台灣滿街醜陋廣告看板，交通混亂，飲食不衛生，是有趣在那裡？」、「青菜蘿蔔各有喜愛」、「其實我完全同意沈醫師的描述觀點。而我也屬此類」、「台北香港首爾新加坡去幾次都一樣，重點是一起出遊的人」「日本優美乾淨舒適的環境和民族性格有關」、「同意，身邊一堆日本去了N次的親友，日文會講的沒幾句，還自詡為日本通，真的笑死」。