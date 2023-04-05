長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，因繼承人失和爭產，導致240億遺產至今仍未分配，日前傳出四子張國煒提告長榮老臣、張榮發遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬及吳界源失職，未依張榮發遺囑分配遺產，要求撤換執行人以利盡速取得140億的遺產。事實上，若依照目前市值估算，張榮發的遺產價值早已漲破500億。

由於張榮發留下「四子單獨繼承」的遺囑，張國煒在父親過世後，隨即宣布出任長榮總裁，但遭到三位哥哥聯手拔掉，且大房三子張國政在2018年對張國煒提出遺囑無效之訴，2020年一審判張國煒勝訴遺囑有效，但張國政提出上訴，將於4月底宣判。

一審法院雖判決遺囑有效，但依據民法特留分規定，120億將由6名繼承人均分，張國煒可拿到一半120億及均分的20億，共約140億的遺產。

鏡周刊報導，由於繼承人之間仍無分產共識，日前張國煒向法院遞狀，提告張榮發執行人怠忽職守，要求撤換執行人以利盡速拿到遺產，台北地院最快本月開庭審理。

有趣的是，過去幾年海運業受惠於疫情紅利及運價上漲，長榮股價飆漲數倍使得張榮發遺產的市值從240億飆至超過500億，如果依照現有市值推算，張國煒拿到的遺產就不會是140億，而有可能超過200億。