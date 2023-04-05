80歲的吳姓阿嬤4日凌晨0時走失在鳳山區，民眾發現阿嬤迷路，於是報警協助。警方到場後詢問阿嬤為何深夜出門？吳嬤表示「因為金孫愛吃曼陀珠，所以出來買」，並提著裝著曼陀珠的塑膠袋向警方展示。警方了解詳情以後，發現吳嬤的身分資料極少，於是請鳳山分局各所協助查找，才順利將吳嬤送回家。吳嬤的這份「阿嬤愛」讓員警都動容不已。
吳嬤因年事已高，有失智情況，但她仍牢牢惦記著自己的金孫愛吃曼陀珠，於是今日凌晨獨自外出，去買曼陀珠給金孫吃，沒想到順利買到曼陀珠後卻忘記了回家的路，直到路人發現吳嬤走失，才協助報警。
警方到場後，吳嬤似乎對陌生人具有強大的防衛心，所以不太願透露資訊，警方查找吳嬤的資料，也找不出任何線索，於是埤頂派出所副所長吳建成聯繫所內同仁，再請鳳山分局各所協助查找她的身分，最後拼拼湊湊才將吳嬤的資訊拼湊出來。
警方擔心吳嬤害怕，努力安撫吳嬤心情，並告知她會載她回家，吳嬤才安心許多，乖乖上警車返家。警方將吳嬤載到住家巷口時，就看到她的兒子到處尋找母親身影，警方也順利將阿嬤交回給兒子，並告知他母親外出緣由，讓兒子聽了也感動不已並向警方致謝。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。