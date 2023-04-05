80歲的吳姓阿嬤4日凌晨0時走失在鳳山區，民眾發現阿嬤迷路，於是報警協助。警方到場後詢問阿嬤為何深夜出門？吳嬤表示「因為金孫愛吃曼陀珠，所以出來買」，並提著裝著曼陀珠的塑膠袋向警方展示。警方了解詳情以後，發現吳嬤的身分資料極少，於是請鳳山分局各所協助查找，才順利將吳嬤送回家。吳嬤的這份「阿嬤愛」讓員警都動容不已。

吳嬤因年事已高，有失智情況，但她仍牢牢惦記著自己的金孫愛吃曼陀珠，於是今日凌晨獨自外出，去買曼陀珠給金孫吃，沒想到順利買到曼陀珠後卻忘記了回家的路，直到路人發現吳嬤走失，才協助報警。

警方到場後，吳嬤似乎對陌生人具有強大的防衛心，所以不太願透露資訊，警方查找吳嬤的資料，也找不出任何線索，於是埤頂派出所副所長吳建成聯繫所內同仁，再請鳳山分局各所協助查找她的身分，最後拼拼湊湊才將吳嬤的資訊拼湊出來。

警方擔心吳嬤害怕，努力安撫吳嬤心情，並告知她會載她回家，吳嬤才安心許多，乖乖上警車返家。警方將吳嬤載到住家巷口時，就看到她的兒子到處尋找母親身影，警方也順利將阿嬤交回給兒子，並告知他母親外出緣由，讓兒子聽了也感動不已並向警方致謝。