南韓啦啦隊女神李多慧，宣布加入台灣職棒「樂天女孩（Rakuten Girls）」啦啦隊，她亮麗外型加上超強的舞蹈實力，讓台灣球迷相當期待她的到來，而將在下周14日首度登台的她，日前也在影片中透露加入球隊原因與自己來台薪資行情。

李多慧日前在個人YouTube頻道中，回答粉絲來台工作相關問題，她提到自己來台最大的契機，是本身已在韓國做了4年的啦啦隊員，但想要有經歷更多東西，而台灣球團正好找上她，而她也認為在海外擔任啦啦隊員是得來不易的機會「一定要抓住，就決心去台灣了」接著，被問及想在台灣實現什麼，她表示，有許多事情都非常期待，但最主要是想學中文，而她也會透過拍Vlog讓大家看見她的成長。

此外，有粉絲好奇有關薪資方面，她解釋，由於自己並非球員因此沒有所謂的簽約金，至於領薪方式則與韓國相同，都是按照每次出場表演做計算，她也透露，在台的薪水酬勞比在韓國高一些，但自己絕對不是因為錢加入，而是為了累積海外經驗。

然而，她表示，每個月都會在台灣待一周「比賽連續三天，以四月份的話14、15、16日有比賽」也提到自己好久沒有跳啦啦隊，非常激動；另外，在台灣的住宿問題，她則説：「非常感謝樂天桃猿提供她住處還有機票」最後，她強調不是搬去台灣，自己會繼續在韓國發展兩地來回。