新北市長侯友宜近期強化國政議題論述，被視為參選2024總統大選起手式。資深媒體人韋安則就民調分析，認為現在的民意流動性強，侯友宜長期累積的民意基礎，隨時會因其代國民黨出征確定性增加而凝聚起來。

2024總統大選，民進黨確定由兼任黨主席的副總統賴清德出線，侯友宜則被視為國民黨最可能徵召人選。「美麗島電子報」3月19日發布民調顯示，若藍綠對決下，賴清德48.1%、侯友宜38.3%；同月25日再度發「希望誰擔任下一屆總統？」的民調，結果顯示賴清德為43.4%、侯友宜41.3%。

韋安昨(4)日就該民調分析，直言僅僅一週內，賴、侯差距就縮小了8%。韋安認為，這現象說明了現在的民意流動性強，而侯友宜長期累積的民意基礎，隨時會因其代藍出征確定性增加而凝聚起來。

韋安也斷言，4月20日以後，侯友宜支持度將穩定超過賴清德3%到5%以上。