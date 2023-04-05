大墩國小為愛朗讀。(台中市政府提供)

葫蘆墩國小科技閱讀課程。(台中市政府提供)

立人國中跨閱國際課程。(台中市政府提供)

「叫我第一名！」教育部112年評選全國閱讀績優學校團體及個人結果出爐，台中市一舉拿到17個獎項，獲獎率、獲獎數再度蟬聯全國第一。教育局指出，台中市共有5所學校獲得「閱讀磐石學校獎」、7位國中小教師榮獲「閱讀推手個人獎」、5個團體獲得「閱讀推手團體獎」，成績耀眼。

教育局指出，此次獲得「閱讀磐石學校獎」的學校，包括立人國中、外埔國中，南屯區南屯國小、豐原區葫蘆墩國小及南屯區大墩國小等5校；榮獲「閱讀推手個人獎」為烏日區五光國小教師王巧萍、清水區大楊國小校長陳盈達、西屯區國安國小主任廖文卿、光正國中教師許紘瑋、大雅區上楓國小教師賴瑞芬、居仁國中教師林曉文及西屯區惠來國小教師羅文虹等7人。

教育局長蔣偉民指出，獲得「閱讀推手團體獎」，分別是外埔區外埔國小圖書志工隊、西屯區西屯國小~西屯故事爸媽成長團、西屯區上安國小元氣志工隊、市立圖書館溪西分館及大肚區瑞井國小悅閱志工團隊等。

獲得「閱讀磐石學校獎-國中組」的外埔國中校長林誠迪說，閱讀教育如同太極陰陽相生，閱讀與思考相輔相成，學校以「外中喜悅讀，埔出新視野」閱讀課程方案，帶領學生從不悅(閱)、喜閱、跨閱到沉閱，建立學生在地認同與自信、培養國際視野，用閱讀打開世界的大門。

同獲「閱讀磐石學校獎-國中組」的立人國中校長舒富男分享，學校以「心光三閱 GO 立中好士多」閱讀課程方案，累積學生的「創造力、合作力、行動力、續航力、前瞻力」，以實現「超閱自我、翻閱城事、跨閱世界」閱讀願景。

獲得「閱讀磐石學校獎-國小組」的豐原區葫蘆墩國小校長柯志明指出，豐原舊名為「葫蘆墩」，因此葫蘆墩國小有著傳承、永續與創新的使命，學校以「愛閱葫蘆墩 跨域新視界」閱讀課程方案；透過雙閱讀、科技閱讀、美力閱讀，培養葫蘆墩孩子文本閱讀力、網路自學力、未來競爭力，讓閱讀成為葫蘆墩的亮點，開啟孩子閱讀新視界。