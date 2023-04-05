總統蔡英文即將在美國時間明（5）日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。美媒《紐約時報》昨刊登了一則稱讚蔡英文的文章，但內文中，卻出現了「蔡英文的繼任者不太可能有自我約束力」的這段話，讓國民黨新北市議員葉元之狠酸，可能代表民進黨參選2024的副總統賴清德，被美國媒體認證會讓台灣變得更危險。

葉元之昨在臉書發文表示，《紐約時報》昨在刊登的《蔡英文，在美中之間「走鋼索」》一文，引述美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond F. Burghardt），「蔡英文即將在明年卸任，考慮到台灣爭吵不休的政治，蔡的繼任者不太可能有與她相似的自我約束力，這會使本已危險的邊緣政策遊戲，變得更加危險」的說法作註腳。

葉元之狠酸，《紐約時報》提到薄瑞光說法的言下之意，就是認證賴清德將讓台灣變得更危險。而許多網友也在葉元之的貼文留言，他們的意見包括「不能再讓綠色誤台害台了」、「下架民進黨，人民才會好」、「票投民進黨，台灣變戰場」。