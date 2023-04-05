百貨母親節陸續開跑，京站的女王節從明日（6日）起至5月14日開跑，今年就以美麗冒險ing「做自己的女王」為主題，不僅全館祭出7折起優惠，還有線上下Q卡友限定首4日享最高18%回饋優惠，更呼應主題推出卡友獨享滿額抽三大主題的冒險旅遊行程組合，同時因應政府普發6000元，京站再加碼帶來滿6000抽6000，以及萬件6000元組合商品，讓母親節花6000元花得更值得。
京站今年的女王節就推出了全館線上下Q卡友限定，首4日（6日到9日期間）享化妝品、內衣、香氛滿2000送200、刷花旗4000送200，累積消費滿4000再加送100Qonline贈券，總回饋率高達18%，另當日全館滿4000送200，而當日單筆滿1499元，指定期間即送各式實用回門禮，同時還有提供總價值超過50萬、包括足下探險、探索海洋、華麗起飛的冒險旅遊行程組合抽獎活動，全館滿2000元即抽峇里島ATV四輪越野5日遊、宿霧鯨鯊浮潛5日遊、清邁叢林滑翔冒險4日等大獎。
另外特別推出加碼抽獎活動「六千送六千！這波最有感」，活動期間Q卡友單筆消費滿6000元，將抽出60名的幸運兒送出6000元商贈券，同時推出萬件6000元組合商品，商品以疫情解封後的熱門商品組合，包括彩妝保養以及行李箱、包組等，最高現省1萬1800元，而20日到23日再響應世界地球日，全館當日累滿4000元，加贈限量1000份的100元京站綠美學專區贈券，以及一系列「愛地球的那件小事」特別企劃。
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