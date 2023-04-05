「星爺」周星馳在電影界闖出名號，從早期的《唐伯虎點秋香》到《喜劇之王》、《少林足球》，到近期的《功夫》、《長江七號》，獨樹一格的拍攝風格，讓每部都成為經典中的經典，雖然演藝事業屢創顛峰，但今年60歲的他，感情世界成謎，曾傳出他與朱茵交往多年，一度論及婚姻，卻因為「莫文蔚介入」分手，對此香港知名記者「娛記朱皮」則爆料當年真正的「情變原因」。

周星馳拍攝《大話西遊》和朱茵擦出愛火，由於不肯對外公開戀情，讓朱茵為此隱忍3年多，直到傳出周星馳劈腿，才讓朱茵徹底心死決定分手，不僅揚言不願再聽到周星馳的名字，更在受訪時透露男方太過花心，多年來為這段感情留下不少眼淚，讓痛苦不堪的她決定走上分手一途，據傳，這段感情介入的第三者就是金曲歌后莫文蔚。

莫文蔚曾是唯一讓周星馳有結婚衝動的女友。（圖／中時資料照）

根據香港記者「娛記朱皮」爆料，謠傳朱茵發現莫文蔚介入她和周星馳的感情，才會憤而提出分手，但其實真正原因是跟周星馳的移民官司有關，據悉，周星馳早就決定與朱茵互許終生，不過前提是先移民加拿大，未料移民請求遭到拒絕，這場官司更是從1994年打到2001年，由於經不起這般漫長等待，朱茵最後才會選擇離開周星馳。

不過香港娛樂記者白露眉曾提到關於周星馳與莫文蔚的過往，指出莫文蔚是唯一讓周星馳有結婚衝動的女友，更曾公開評價莫文蔚「看來看去，當然是始終你好啊」，加上深得周星馳母親的喜愛，可以說是當周家媳婦的不二人選，不過最終仍以分手收場，雖然傳出周星馳一度想要復合，無奈還是沒有結果。