烏克蘭名模瑞莎2008年到台灣出演電視劇紅遍亞洲，2020年重拾體操專業，成立韻律體操隊，培育台灣選手，創下亮眼表現。豈料，瑞莎於昨(4)日晚間透露，培養她的體操恩師已於近日過世，悲嘆「來不及去找您」，而她恩師的孫女歌手伊琳娜布洛希納（Iryna Blohina）也證實是因俄烏戰爭在3月29日過世，享耆壽91歲。

3歲就開始練藝術體操的瑞莎，來台發展不僅當藝人，還貢獻自身才能，培養體操人才。而培育瑞莎恩師阿爾邊娜德里烏矜娜（Albina Deriugina）在近日離世，瑞莎在社群限時動態透露，小時候的教練是韻律體操的始祖，因此也被譽為「韻律體操的媽媽」，同時表示，她當年離開體操界時，教練曾對她說「妳一定會回來」，未料，她真的如恩師所說，在台灣創立了體操隊拿下好成績。

瑞莎悲痛自己的恩師過世。(圖/瑞莎 IG)

瑞莎也表示近年一直都有想回到烏克蘭探望教練，怎料卻再也沒有機會，悲痛嘆道：「來不及了」，但她會繼續將韻律體操的技藝與精神傳給下一代，並打起精神向已故恩師喊話：「我會很努力加油，把您教我的東西傳遞下去給孩子們…」

事實上，阿爾邊娜德里烏矜娜是韻律體操界的傳奇人物之一，在她漫長的教練生涯中，培養了許多體操運動員在奧運會、世界和歐洲錦標賽上贏得獎牌，還曾在2002年被授予「烏克蘭英雄」的榮銜，該獎項是烏克蘭最高的民事獎項。不過，她的孫女伊琳娜布洛希納（Iryna Blohina）在社群透露，阿爾邊娜德里烏矜娜是因俄烏戰爭在今年3月29日過世，享耆壽91歲。