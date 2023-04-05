外科醫師黃若禕分享，一名17歲的年輕女患者，因為左右乳發育不一致來看診，肉眼可見女患者的右邊乳房比左邊豐滿很多，沒想到觸診檢查發現，右邊乳房整塊都是腫瘤，緊急動手術治療發現是一塊足足有20公分大的葉狀肉瘤。

外科醫師黃若禕在節目《醫師好辣》上分享，一個17歲的女患者因為左右兩邊的乳房大小不同來看診，本以為是左邊的乳房沒有發育，怎料醫師觸診後發現，不是左邊的乳房沒有發育，而是右邊的乳房整塊都是腫瘤。

黃若禕表示，女患者本身算是比較不豐滿的女生，右邊乳房乍看之下發育很好，但是摸起來卻硬硬的，進一步做超音波檢查，確認右邊乳房真的長了腫瘤，與女患者的家長討論過後，決定立刻動手術治療。

黃若禕指出，替女患者開完刀以後，才發現她右邊乳房長了一個直徑20公分大的葉狀肉瘤。所幸女患者的葉狀肉瘤是良性的，只是生長的速度很快，害得女患者誤以為自己右邊的胸部一直在發育，但左邊卻遲遲沒有動靜。