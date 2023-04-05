隨著全世界的關注，推動ESG發展的承諾驅使房地產業者尋求創新技術來應對可持續發展所帶來的挑戰，「建築安全履歷協會」創會理事長戴雲發表示，為降低大地震無預警災害風險及缺工、缺料下結構安全品質於無法確保建築不安全因子，在未來要兼顧人力、成本及品質的狀況下，應積極邁向系統化、自動化、對環境友善的永續方向去執行。

透過「耐震系統工法」將一體式的彎折加工應用到柱、牆與梁鋼筋，使施工品質提升並強化耐震韌性，其工法運用「鋼筋系統化的設計規劃」及「自動化加工技術」解決鋼筋的加工綁紮與組裝問題，取代傳統RC、傳統SRC，不僅可同時減少傳統鋼筋中搭接部分之鋼筋用量及鋼筋耗損率，更可使鋼筋加工配件化、綁紮標準化與防呆化，在不需花費更多費用之下，更能有效的解決傳統營建業困境降低整體營造成本，並達到施工品質透明化與永續建築之目標，是強化結構耐震安全、施工品質提升、環保綠建築的優良工法，用蓋好房的堅持，改建不安全的建築，降低地震所帶來的災損，為台灣民眾建造安心居住的百年好宅。