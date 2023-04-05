總統蔡英文的民主夥伴共榮之旅即將結束，將在美國時間5日與美國眾議院議長麥卡錫會面。國民黨台北市前議員羅智強分析，美國明年也將進行總統大選，如今美中對抗到這種程度，當然也會想打抗中牌，因此麥見蔡一事對共和黨來說是大加分，不過這也代表民進黨進入美國總統大選的戰場中，「我請問大家，你真的認為明年美國就會政黨輪替嗎？要在這時候賭一把嗎？」

羅智強昨（4）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，此次蔡英文過境美國，包括行政機關、行政官員、國務院等，完全沒有見到執政黨的重要人士，衍生出一個問題，就是「為什麼民主黨政府官員這麼冷？」

「明年美國也要總統大選！」羅智強指出，美中對抗到如今的程度，抗中牌本就是總統大選要搶得一張大牌，麥卡錫見蔡英文等於是要用台灣總統來凸顯此事，是一件對共和黨選情有幫助的事情，但當共和黨打出這張抗中牌，相對來說就會對民主黨不利，「民進黨『有知有覺』的進到美國總統大選戰場，但我請問大家，你真的認為明年美國就會政黨輪替嗎？要在這時候賭一把嗎？」

羅智強認為，蔡英文配合美國到此程度，就算美國給的待遇高一點，甚至讓蔡到國會山莊演講他都不會感到意外，因為這些待遇並非如美簽、進到WHA等是實質的東西，對美國來說，實際上付出的代價是零。