小孟老師在臉書上分享清明節掃墓的10禁忌，包括不可隨便進出老宅、去有祖先牌位的朋友家、掃墓需下午5點前完成、不宜直接回家、清明節需禁慾、不可打麻將、聲音過大、禁拜芭樂、番茄、香蕉、釋迦、不可穿新鞋上山、拍照、生日者不宜掃墓、外人不可亂拜等，需特別注意以免觸犯禁忌，甚至沖煞、易生病。

【清明節10禁忌】

1、不要隨意進出老宅

民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅。

2、掃墓需下午5點前完畢

最適合掃墓的時間為早上9點至下午3點，因是陽氣最重的時刻，在這時拜拜不容易卡到陰，下午5點後為陰陽交界時間較容易遇到不潔之氣。

3、不要去有祖先牌位的朋友家

清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位者，祖靈回家時容易與你擦身而過，體質較弱者容易感冒生病。

4、掃墓完不宜直接回家

掃墓完千萬不可直接回家，否則容易將穢氣與陰氣帶回住宅中，建議掃墓完後至附近熱鬧的地方走走。

5、清明節需禁慾、不可打麻將

家中有祖先牌位者，清明節祖靈會回家，因此避免在家中行房、打麻將，且看電視與聽音樂時音量不可過大，以免打擾祖先。

6、禁拜芭樂、番茄、香蕉、釋迦

芭樂象徵「芭樂票」、番茄象徵「血光之災」、香蕉象徵「招你來」、釋迦則象徵彿祖的頭，這些水果都不宜祭拜，需特別注意以免觸犯禁忌。

7、不要穿新鞋上山

因「鞋」同音「邪」，若清明節當天穿新鞋上山，容易招邪。

8、不可拍照

到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9、當天生日者不要掃墓

生日較為喜氣，因此當天生日者最好避開掃墓，以免沖煞，若必須掃墓的話，建議隨身攜帶艾草。

10、外人不要亂拜拜

如果不是親人，可以陪同一起掃墓，但千萬不要點香亂拜拜，以免祖先產生好奇跟著回家。