3月工作天數恢復正常，大立光3月合併營收回升到33.08億元，月增28.98%，年減11.91%，累計第1季合併營收為91.36億元，年減9.84%，為2018年第1季以來單季新低。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光3月合併營收比重20%到30%，10M以上產品占60%到70%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占10%到20%。

雖然銷售到非洲及印度的超低價大陸低階智慧型手機最近傳出零星好消息，但中高階智慧型手機市場依舊冷颼颼，無論是大陸智慧型手機或是蘋果iPhone銷售持續低迷，讓智慧型手機傳統淡季的第2季更冷。

大立光表示，由於客戶需求未見回升，4月拉貨動能看起來比3月差。

大立光將於4月中旬舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季展望，在全球中高階智慧手機市場銷售未見明顯起色下，法人預期，大立光第2季營運展望恐偏謹慎保守。