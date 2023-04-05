陸媒觀察指出，該巡航船應為陸方大型巡航救助船「海巡06」，大陸海事局曾在去年強調其為台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇。（資料照／翻攝自央視新聞客戶端）

大陸福建海事局5日公布消息稱，台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動今日啟動，並附上一張台灣地圖及一張疑似大陸巡航船隻的照片。陸媒觀察指出，該巡航船應為陸方大型巡航救助船「海巡06」，大陸海事局曾在去年強調其為台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇。

大陸觀察者網引述福建海事局介紹，「海巡06」是台灣海峽首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。該船長128公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6600噸，主推進系統總功率1萬3920千瓦，最高航速23節，續航力1萬浬，自持力60天，能夠到達全球除南北極以外的所有海域，主要用於執行水上交通巡航監管、應急救援等任務。

據介紹，該輪搭載船用北斗系統、GPS全球定位系統等通信設備，並設有網路資料中心，可執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶汙染監測等任務，能在12級風、9級海況下進行深遠海巡航，在11級風、7級海況下開展海事執法活動。該輪還設有直升機機庫，配備掃海燈、雷達探測、救生艇、醫療處置等設備，能夠對海上遇險船舶、落水人員等多目標類型進行搜尋救助，可一次性搭載遇險獲救人員200名。

另據《福建日報》報導，2022年7月31日中午12點，「海巡06」首次展開為期7天的海上巡航執法活動，對福建沿海區域開展南北「巡迴式」巡航執法活動，巡航範圍覆蓋平潭至漳州沿海，對海壇海峽、湄洲灣、廈門灣、東山灣等海域進行全方位巡查，並聯合相關涉海執法單位開展應急演練活動。

該船去年7月列編時，陸委會曾籲大陸「勿藉口執行公務破壞台海現狀」，國台辦則回應稱，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的「海峽中線」。她強調，「海巡06」對於維護福建沿海海域船舶通航秩序，保障水上交通安全具有重要意義，「奉勸民進黨當局停止借題發揮，政治操弄，混淆視聽。」