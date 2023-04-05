竹市警三分局於大坪頂永生園生命紀念園區周邊進入園區之必經道路、掃墓專車接駁站等處所，向前來掃墓祭祖之民眾宣導反詐。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

近年來詐騙集團手法不斷翻新，詐騙案件更是層出不窮，新竹市警局第三分局指出，其中，假投資「靈骨塔、生前契約」等詐騙方式，讓被害人花數百萬元，僅換得偏僻山區不到1坪的土地權狀，說要蓋的靈骨塔則自始至終不存在，民眾最容易信以為真，也造成詐騙金額逐步攀高。

適逢清明節假期，為了讓民眾慎終追遠、祖先保祐不要輕易被騙，竹市警三分局利用清明節連續假期，於大坪頂永生園生命紀念園區周邊進入園區之必經道路、掃墓專車接駁站等處所，向前來掃墓祭祖之民眾發送宣導品、宣導單及推播宣導影片。

此外，警三分局也派員前往佛光山法寶寺參加清明水懺法會時，與住持覺舜法師共同舉辦反詐騙宣導活動，向與會之信眾們進行宣講，盼讓民眾加深反詐騙觀念與意識。

警三分局分局長林炎巨說，近來偵破數起假網拍、假投資等詐欺案件，其中又以假投資靈骨塔案件造成被害人損失300多萬元為金額最高，該案犯嫌因涉嫌重大，目前均已羈押禁見中，同仁也以維護地方治安為使命，積極向上溯源持續追查其他共犯、查扣不法所得及幕後之犯罪集團。

市警局也將持續派員深入民眾族群，利用轄內各宮廟之廟會、祭祀等祭典，結合新竹市政府各局處所舉辦的各項活動中，展開一系列的預防犯罪宣導，另外於網路媒體、社群平台、實體活動、電視牆推播等方式加強防詐、識詐等預防犯罪宣導，讓民眾提高警覺避免受害。