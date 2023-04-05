近年來詐騙集團手法不斷翻新，詐騙案件更是層出不窮，新竹市警局第三分局指出，其中，假投資「靈骨塔、生前契約」等詐騙方式，讓被害人花數百萬元，僅換得偏僻山區不到1坪的土地權狀，說要蓋的靈骨塔則自始至終不存在，民眾最容易信以為真，也造成詐騙金額逐步攀高。
適逢清明節假期，為了讓民眾慎終追遠、祖先保祐不要輕易被騙，竹市警三分局利用清明節連續假期，於大坪頂永生園生命紀念園區周邊進入園區之必經道路、掃墓專車接駁站等處所，向前來掃墓祭祖之民眾發送宣導品、宣導單及推播宣導影片。
此外，警三分局也派員前往佛光山法寶寺參加清明水懺法會時，與住持覺舜法師共同舉辦反詐騙宣導活動，向與會之信眾們進行宣講，盼讓民眾加深反詐騙觀念與意識。
警三分局分局長林炎巨說，近來偵破數起假網拍、假投資等詐欺案件，其中又以假投資靈骨塔案件造成被害人損失300多萬元為金額最高，該案犯嫌因涉嫌重大，目前均已羈押禁見中，同仁也以維護地方治安為使命，積極向上溯源持續追查其他共犯、查扣不法所得及幕後之犯罪集團。
市警局也將持續派員深入民眾族群，利用轄內各宮廟之廟會、祭祀等祭典，結合新竹市政府各局處所舉辦的各項活動中，展開一系列的預防犯罪宣導，另外於網路媒體、社群平台、實體活動、電視牆推播等方式加強防詐、識詐等預防犯罪宣導，讓民眾提高警覺避免受害。
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