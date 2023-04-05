28歲的田姓男子今天深夜搭1輛自小客車遇警車攔查，但車才剛停下來，他突然奪門逃竄，員警立即下車追緝，發現他邊跑邊丟下1個包包，跑了50公尺後攔捕到人，發現他身上及包包內有藏有毒品，但駕駛開車逃逸中，警方持續擴大追查中。
新興分局前金分駐所巡邏警組於5日深夜3時許在中華三路與六合二路段發現1輛自小客車行跡可疑，上前鳴笛示意靠邊停車受檢，沒想到該車剛停靠路邊時，突然有1名男子從副駕開門後快跑逃逸，員警見狀下車追逐，並呼叫警網攔截圍捕，而該自小客駕駛遂趁隙駕車逃逸。
員警追逐過程中，發現該男子邊跑邊丟棄隨身包包，追跑50公尺後，即在中華三路與榮安街口將該名28歲田姓男子攔下並控制住，犯嫌得知難逃法網，主動交付1罐三級毒品K他命，並從他丟棄包包內發現有二級毒品安非他命及1支玻璃球吸食器。
現場依法逮捕上銬帶返所偵辦，不過載著田男的小客車已經逃逸，警方將循線擴大偵辦，以釐清身分和駕駛逃跑原因。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。