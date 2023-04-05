田姓男子從副駕駛座下車逃逸，但跑沒多久就被警方壓制。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

28歲的田姓男子今天深夜搭1輛自小客車遇警車攔查，但車才剛停下來，他突然奪門逃竄，員警立即下車追緝，發現他邊跑邊丟下1個包包，跑了50公尺後攔捕到人，發現他身上及包包內有藏有毒品，但駕駛開車逃逸中，警方持續擴大追查中。

新興分局前金分駐所巡邏警組於5日深夜3時許在中華三路與六合二路段發現1輛自小客車行跡可疑，上前鳴笛示意靠邊停車受檢，沒想到該車剛停靠路邊時，突然有1名男子從副駕開門後快跑逃逸，員警見狀下車追逐，並呼叫警網攔截圍捕，而該自小客駕駛遂趁隙駕車逃逸。

員警追逐過程中，發現該男子邊跑邊丟棄隨身包包，追跑50公尺後，即在中華三路與榮安街口將該名28歲田姓男子攔下並控制住，犯嫌得知難逃法網，主動交付1罐三級毒品K他命，並從他丟棄包包內發現有二級毒品安非他命及1支玻璃球吸食器。

現場依法逮捕上銬帶返所偵辦，不過載著田男的小客車已經逃逸，警方將循線擴大偵辦，以釐清身分和駕駛逃跑原因。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！