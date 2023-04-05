主要是晶片供應過剩同時，全球經濟放緩令包括數據中心和電腦製造等主要買家減緩晶片採購，衝擊三星電子獲利表現。
三星電子計劃在7日公布其首季財報。首季財報表現向來受季節性因素影響而偏弱。
據TrendForce資料，DRAM價格首季下跌約20％，NAND型快閃晶片下跌約10％到15％之間。
路孚特SmartEstimate調查27位分析師預估，全球最大記憶晶片商三星電子，首季營運獲利可能較去年的14.12兆韓元，暴跌92％至1.08兆韓元，創2009年首季以來最低。
主要是晶片供應過剩同時，全球經濟放緩令包括數據中心和電腦製造等主要買家減緩晶片採購，衝擊三星電子獲利表現。
三星電子計劃在7日公布其首季財報。首季財報表現向來受季節性因素影響而偏弱。
據TrendForce資料，DRAM價格首季下跌約20％，NAND型快閃晶片下跌約10％到15％之間。
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