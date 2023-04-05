2月職位空缺減少最多的行業是專業與商務服務，減少27.8萬個。至於職位空缺增加最多行業是營建業，增加12.9萬個。

儘管2月整體職位空缺減少量超過市場預期，但勞動市場的人力供應仍然緊張，因為2月數據顯示，平均每一位失業者，就有1.7個職位空缺。即使低於1月的1.9個，但失業者仍相對容易找到新工作。