2月職位空缺減少最多的行業是專業與商務服務，減少27.8萬個。至於職位空缺增加最多行業是營建業，增加12.9萬個。
儘管2月整體職位空缺減少量超過市場預期，但勞動市場的人力供應仍然緊張，因為2月數據顯示，平均每一位失業者，就有1.7個職位空缺。即使低於1月的1.9個，但失業者仍相對容易找到新工作。
美國勞工部4日公布2月職位空缺減少63.2萬國，下降至990萬個，創2021年5月來新低，低於市場預估的1,040萬個，顯示在景氣轉弱和大企業不斷裁員下，讓勞動市場可能正開始降溫。外界認為這有助聯準會做出暫停升息的決定。
2月職位空缺減少最多的行業是專業與商務服務，減少27.8萬個。至於職位空缺增加最多行業是營建業，增加12.9萬個。
儘管2月整體職位空缺減少量超過市場預期，但勞動市場的人力供應仍然緊張，因為2月數據顯示，平均每一位失業者，就有1.7個職位空缺。即使低於1月的1.9個，但失業者仍相對容易找到新工作。
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