柯斯在報告中指出，媒體廣告市場讓廣告商能透過零售商的客戶資料，從而找到更好的傳播方式，因此能為零售商創造更多廣告收入。去年不計算中國的全球零售媒體廣告規模為800億美元。
他預測從2022年到2025年之間，零售媒體的廣告支出每年成長約17％，最終占整體線上廣告支出比率達45％。由於亞馬遜去年占零售媒體廣告市場比率高達47％，因此可望繼續成為市場裡領導者。
摩根士丹利分析師柯斯（Matthew Cost）預測，到2025年為止零售媒體廣告市場規模，將急速成長至1,300億美元，電商巨擘亞馬遜將從中受惠並可望成為這個市場的領袖。
柯斯在報告中指出，媒體廣告市場讓廣告商能透過零售商的客戶資料，從而找到更好的傳播方式，因此能為零售商創造更多廣告收入。去年不計算中國的全球零售媒體廣告規模為800億美元。
他預測從2022年到2025年之間，零售媒體的廣告支出每年成長約17％，最終占整體線上廣告支出比率達45％。由於亞馬遜去年占零售媒體廣告市場比率高達47％，因此可望繼續成為市場裡領導者。
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