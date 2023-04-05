柯斯在報告中指出，媒體廣告市場讓廣告商能透過零售商的客戶資料，從而找到更好的傳播方式，因此能為零售商創造更多廣告收入。去年不計算中國的全球零售媒體廣告規模為800億美元。

他預測從2022年到2025年之間，零售媒體的廣告支出每年成長約17％，最終占整體線上廣告支出比率達45％。由於亞馬遜去年占零售媒體廣告市場比率高達47％，因此可望繼續成為市場裡領導者。