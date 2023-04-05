民進黨台北市議員王世堅日前宣布參與北市第2選區（大同、士林）立委初選時，曾引起外界高度關注，他今（5）日早接受媒體人黃揚明訪問時更宣布，若是初選落敗就會力挺初選贏的人，並且不接受徵召。

黃揚明今在臉書發文，整理了他在廣播節目《嗆新聞》訪問王世堅的內容，他提到，王表態絕不會被徵召去其他選區，因為他說了要在大同參選，說到就要做到。王世堅也強調，如果他初選輸了，一定就不會選，且他必須幫助初選贏的人去打贏大選，「如果輸的人不退，社會會抵制，既然參加初選，就要願賭服輸」。

黃揚明指出，王世堅坦言，他參選的選區可能出乎黨中央的意料，但相信黨主席賴清德不會勸退任何一位參選的人，因為賴就任黨主席第一天就說沒有現任優先，都要初選。至於「誠信條款」相關議題，王世堅強調，「誠信條款」抵觸黨內提名條例是無效條款，過去很多議員參選立委、立委參選縣市長的案例黨內都鼓勵，為什麼獨獨現在不行？

另外，黃揚明補充，台北市議會即將在下周開議，自稱「蔣師」的王世堅預告，他將循慣例，準備送市長蔣萬安一個東西當作「提醒、告誡」。