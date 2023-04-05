彰化地方法院以罪證不足為由，判決蔡男無罪。（孫英哲攝）

彰化蔡姓男子與前女友及前女友閨密酒後同床共眠，期間蔡男不安份，不但親吻前女友閨密，還對前女友伸鹹豬手，結果挨告乘機猥褻罪。蔡男僅坦承3人同床時他曾吸吮前女友閨密的胸部，也有搔癢前女友腳底，但否認有乘機猥褻等犯行。全案彰化地院已審結，法官以證據不足為由，判決蔡男無罪。

判決指出，蔡男與女友分手後，仍維持親密關係。2011年3月間，蔡男與前女友及閨密在彰化市的酒吧飲酒聊天後，蔡男以凌晨家門上鎖無法進入為由，徵得前女友、閨密同意後，投宿前女友租屋處，且3人同床共眠。

事發當天凌晨近3時，蔡男見前女友與閨密因酒醉入睡，認為有機可趁，遂躺臥於前女友的身旁，以手環繞前女友身體後，撫摸前女友右腳，並將身體完全壓在前女友身上猥褻得逞。

同日凌晨4時21分，蔡男轉而將身體趴在前女友閨密身上，掀開該女衣服及內衣，因見對方驚醒才停止動作。約20分鐘後，蔡男又用手抓該女的胸部，之後還將該女的內褲脫下後猥褻得逞。

蔡男事後挨告，偵訊時供稱，他雖曾吸吮前女友閨密胸部及搔癢前女友的腳底，但沒有觸摸前女友閨密下體。蔡男堅決否認有何乘機猥褻等犯行，辯稱他與前女友閨密間的親密動作是互相同意，且對方是清醒的。

蔡男律師於庭中並表示，蔡男與前女友分手後仍維持親密關係，蔡男前女友因蔡男當夜與閨密發生親密行為，且事發後蔡男是由閨密送出門，因此心生妒意，方於蔡男離開後，聯合閨密對蔡男提出告訴；此外，原告明明擁有當日全程錄影，卻刻意擷取影像，僅提供部分影像給警方。

法官審理認為，本案卷存的監視器影像，並非完整攝錄當晚情況，而是片段時間，中間還存在相當長時間的缺漏，卷內影像檔案片段，實際上是原告採擷後的結果，猶如斷簡殘編，是否能據以認定被告有公訴意旨所指乘機猥褻之事，甚有疑慮。

法官判決指出，原告二人各自本於被害人立場之證述，無法從既有的監視器片段錄影、通訊軟體對話紀錄補強其可信性，尤其是蔡男前女友的部分，更核與「乘機」或「猥褻」要件不符；至於檢察官所舉其他積極證據，審酌後亦無法形成超越合理懷疑之有罪確信，因判決被告蔡男無罪，全案可上訴。

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