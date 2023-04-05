今是清明連假最後一天，明（6日）就要開工了，不少人大嘆休太多無法收心。不過，其實不到1個月，又將會迎來下一個連假，4月29日到5月1日有為期3天的勞動節連假，除此之外，今年下半年還有4個連假可以休，分別在6、9、10和12月。

2023年行事曆。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

2023年共有9個連假，除了1月農曆春節的10天連假以外，今年第二長就是5天清明連假，不少網友爽休5天以後，紛紛哀嚎說不想面對即將到來的開工日。

2023年還有5個連假可以休，其中最近的就是4月底的「勞動連假」，4月29日到5月1日有為期3天的勞動節連假，接著則是在6月下旬的「端午連假」，從6月22日放到25日共4天假，到了9月底則有為期3天的「中秋連假」，從9月29日放到10月1日。

到了年末的時候，有為期4天的「國慶連假」，10月7到10日；最後則是「2024跨年的連假」，從12月30日到明年的1月1日，共有3天假期可以休。