自兒童台出身「葡萄姐姐」米可白漸漸轉戰戲劇圈發展，且近期她經常在社群平台上分享自己的性感照，還因此被網友笑虧「葡萄成熟時」，不過她卻在昨日發文自爆近五年洗澡都被偷窺，原來「兇手」是她的愛犬，接著她卻感性地寫下「謝謝我的忠實粉絲」、「無法想像有一天你離開我的時候」惹哭大票網友。

從米可白所經營的社群上可發現，愛狗的她經常會分享她與狗狗相處的日常，且一有空就會帶著愛犬「黑寶」和「錢錢」出門散步，也不時會轉發救援狗狗的訊息，而4日她突發文透露「每天洗澡～門外有位偷窺狂是一件正常的事，只是你從小看到大～都看了5年了還不膩啊！」更附上愛犬隔著玻璃直勾勾盯著她的照片，模樣相當可愛。

不過，她在文中最後感性寫下「謝謝我的忠實粉絲」、「無法想像有一天你離開我的時候」讓許多網友看到直呼「因為牠的世界只有妳阿！」、「前面很刺激怎麼到後面有點傷感」、「黑寶對媽媽的愛一直都在，看到最後一句好想哭，每個相遇都是緣分」，而米可白也回應「最後一句⋯我怕到來」。

事實上，米可白分享熱舞影片時曾遭到網友狠酸：「你跳舞放不開就不要PO文，我覺得很矯情」但她認為自己都快37歲了，也強調自己並非專業「請輕鬆看我的內容就好…那麼嚴格，我自己的小天地，連分享的內容都要被限制、說東說西，那也太辛苦了，我只想開心過每一天」。